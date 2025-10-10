Ричмонд
Российская ПВО сбила 1719 дронов ВСУ за неделю

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за неделю 1719 дронов ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун», сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности “Нептун”, а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89433 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25446 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43620 единиц специальной военной автомобильной техники.