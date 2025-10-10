В Челябинске пройдет «Кубок защитников Отечества» по восьми видам спорта

Кстати, в конце августа сборная команда Челябинской области успешно выступила в Тюмени на Первом Кубке полномочного представителя президента России в УрФО для ветеранов специальной военной операции. В состязаниях приняли участие почти 300 спортсменов из шести регионов УрФО. Участники соревновались в 12 видах спорта. Южноуральская команда завоевала в командном зачете бронзовые медали (24 награды в личном зачете).