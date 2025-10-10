В Челябинске пройдет «Кубок защитников Отечества» по восьми видам спорта

В состязаниях на «Кубок защитников Отечества», которые пройдут при поддержке губернатора Челябинской области, примут участие ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.
Турнир состоится в субботу, 11 октября, в спортивном комплексе «Динамо» (ул. Коммуны, 98а). В региональном минспорте сообщили, что участники соревнований выступят в восьми дисциплинах: стрельба из пневматической винтовки, стрельба из лука, спортивное метание ножей, настольный теннис, шашки, пауэрлифтинг, армрестлинг и пара-бокс. Начало соревнований в 10.00, торжественное открытие — в 11.00.
Кстати, в конце августа сборная команда Челябинской области успешно выступила в Тюмени на Первом Кубке полномочного представителя президента России в УрФО для ветеранов специальной военной операции. В состязаниях приняли участие почти 300 спортсменов из шести регионов УрФО. Участники соревновались в 12 видах спорта. Южноуральская команда завоевала в командном зачете бронзовые медали (24 награды в личном зачете).
Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога объявил, что следующий «Кубок защитников Отечества» запланирован на август 2026 года. Рассматривается возможность проведения соревнований в Челябинской области.