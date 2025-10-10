Главное из брифинга Минобороны 4 — 10 октября 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности;
- объекты энергетики Украины;
- железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ;
- склады горючего;
- места хранения и подготовки к запуску БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России освободила 5 населенных пунктов
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Отрадное в Харьковской области;
- Кузьминовку в ДНР;
- Федоровку в ДНР;
- Нововасилевское в Запорожской области;
- Новогригоровку в Запорожской области.
«Север» наступает на Харьковском направлении
Бойцы группировки поразили четырнадцать бригад и штурмовой полк ВСУ. Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Отрадное.
В зоне ответственности группировки потери противника составили более 1355 военнослужащих, 2 танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS, 5 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Запада» продвигаются вперед
Бойцы группировки нанесли поражение 11 бригадам ВСУ.
За неделю противник потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР — Кузьминовку и Федоровку. Они завершили зачистку от нацистов в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, нанесли поражение 11 бригадам ВСУ.
За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 военнослужащих, 3 танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 25 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии, 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» продолжает наступать в ДНР
За неделю российские военные поразили формирования 20 бригад, 3 штурмовых полков ВСУ.
За это время противник потерял более 3120 военнослужащих, 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.
«Восток» продвинулся Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск освободили здесь два населенных пункта — Нововасилевское и Новогригоровку. Также нанесли поражение пяти бригадам противника.
Потери ВСУ за неделю на данном направлении составили свыше 2360 военнослужащих, 3 танка, 12 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировка «Днепр» улучшила позиции
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ.
За неделю на этом направлении противник потерял до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и 6 артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 18 управляемых авиационных бомб;
- 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 1719 БПЛА самолетного типа.