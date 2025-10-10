Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 4 — 10 октября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 4 по 10 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов

С 4 по 10 октября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • предприятия военной промышленности;
  • объекты энергетики Украины;
  • железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ;
  • склады горючего;
  • места хранения и подготовки к запуску БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила 5 населенных пунктов

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Отрадное в Харьковской области;
  • Кузьминовку в ДНР;
  • Федоровку в ДНР;
  • Нововасилевское в Запорожской области;
  • Новогригоровку в Запорожской области.

«Север» наступает на Харьковском направлении

Бойцы группировки поразили четырнадцать бригад и штурмовой полк ВСУ. Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Отрадное.

В зоне ответственности группировки потери противника составили более 1355 военнослужащих, 2 танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS, 5 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Запада» продвигаются вперед

Бойцы группировки нанесли поражение 11 бригадам ВСУ.

За неделю противник потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР — Кузьминовку и Федоровку. Они завершили зачистку от нацистов в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, нанесли поражение 11 бригадам ВСУ.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 военнослужащих, 3 танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 25 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии, 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» продолжает наступать в ДНР

За неделю российские военные поразили формирования 20 бригад, 3 штурмовых полков ВСУ.

За это время противник потерял более 3120 военнослужащих, 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.

«Восток» продвинулся Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск освободили здесь два населенных пункта — Нововасилевское и Новогригоровку. Также нанесли поражение пяти бригадам противника.

Потери ВСУ за неделю на данном направлении составили свыше 2360 военнослужащих, 3 танка, 12 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка «Днепр» улучшила позиции

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ.

За неделю на этом направлении противник потерял до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и 6 артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 8 складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 18 управляемых авиационных бомб;
  • 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 1719 БПЛА самолетного типа.

