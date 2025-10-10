Ричмонд
СВО
В Матвеевом Кургане эвакуировали жителей из-за неразорвавшихся БПЛА

На улицах Светлой и Красноармейской в Матвеевом Кургане обнаружили неразорвавшиеся беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава районной администрации Дина Алборова.

Источник: Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности из близлежащих домов проведена эвакуация. Мы ожидаем прибытия саперов для уничтожения дронов. После этого бригады немедленно приступят к восстановлению электроснабжения», — отметила глава администрации.

В то же время специальная комиссия уже обследует поврежденные дома, чтобы оценить ущерб и составить план восстановительных работ. На ул. Ленина электроснабжение восстановлено, работа продолжается и на других объектах.

Госпожа Алборова подчеркнула, что жители, пострадавшие в результате ЧП, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Матвеево-Курганском районе силы ПВО сбили три БПЛА. В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять машин.

