В Матвеевом Кургане эвакуировали жителей из-за неразорвавшихся БПЛА

«Для обеспечения безопасности из близлежащих домов проведена эвакуация. Мы ожидаем прибытия саперов для уничтожения дронов. После этого бригады немедленно приступят к восстановлению электроснабжения», — отметила глава администрации.
В то же время специальная комиссия уже обследует поврежденные дома, чтобы оценить ущерб и составить план восстановительных работ. На ул. Ленина электроснабжение восстановлено, работа продолжается и на других объектах.
Госпожа Алборова подчеркнула, что жители, пострадавшие в результате ЧП, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Матвеево-Курганском районе силы ПВО сбили три БПЛА. В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять машин.