Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелок-сапер Николай Коваленков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Героя не стало в возрасте 28 лет.

Источник: соцсети мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Николай Коваленков из Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев.

Боец родился в селе Харат в многодетной семье. По определенным обстоятельствам ему и трем сестрам пришлось жить в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, а после в детском доме.

— 18 октября 2024 года Николай заключил контракт и был направлен в Рязань. Тогда у него появился позывной «Редкий». В апреле 2025 года ему присвоено очередное воинское звание «младший сержант». На свое последнее боевое задание он ушел в населенном пункте Локня 3 мая 2025 года. Без вести пропавшим числился с 5 мая, — пишет в сети Геннадий Осодоев.

6 октября семья героя получила печальное известие. Рядовой, стрелок-сапер штурмового отделения погиб на территории Сумской области. Ему было 28 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец четверых детей Иван Абыков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.