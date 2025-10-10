Стрелок-сапер Николай Коваленков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Николай Коваленков из Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев.
Боец родился в селе Харат в многодетной семье. По определенным обстоятельствам ему и трем сестрам пришлось жить в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, а после в детском доме.
— 18 октября 2024 года Николай заключил контракт и был направлен в Рязань. Тогда у него появился позывной «Редкий». В апреле 2025 года ему присвоено очередное воинское звание «младший сержант». На свое последнее боевое задание он ушел в населенном пункте Локня 3 мая 2025 года. Без вести пропавшим числился с 5 мая, — пишет в сети Геннадий Осодоев.
6 октября семья героя получила печальное известие. Рядовой, стрелок-сапер штурмового отделения погиб на территории Сумской области. Ему было 28 лет.
