На Нововоронежской АЭС сообщили о ремонте после атаки БПЛА по градирне

Несмотря на то, что гидротехническое сооружение получило повреждения скорее «косметического характера» — после взрыва дрона на градирне осталось пятно копоти — станция с привлечением института «Атомэнергопроект» готовит проект восстановительных работ, планируется перекрасить пострадавшую части градирни АЭС.
Как рассказали на станции, после атаки специалисты провели лазерную съемку с помощью теодолита, а затем натурный осмотр с привлечением промышленных альпинистов «для определения размера и характера повреждений башенной испарительной градирни», на которой после детонации БПЛА «остался темный след». «Повреждения незначительные, скорее косметического характера. Они никак не влияют на выполнение градирней своих функций», — сказали в управлении.
Пострадавшую градирню планируется как минимум частично перекрасить, восстановить сколы покрытия, поврежденные осколками.
9 октября на АЭС начали работать представители управления специального проектирования института «Атомэнергопроект» из Санкт-Петербурга. Они до конца этой недели должны подготовить «квалифицированное заключение о степени повреждения». Затем «будет разработан порядок организации работ» по устранению повреждений градирни, восстановлении ее лакокрасочного покрытия. Потом начнутся собственно работы. Стоимость восстановления и финансовую оценку ущерба на станции пока не раскрывают.
Представители АЭС подчеркнули, что после атаки БПЛА энергоблок станции, за охлаждение которого отвечала пострадавшая градирня, «остался в сети, никакого снижения нагрузки не произошло». «Специалисты-верхолазы проведут весь требуемый объем работ на функционирующей градирне. Не думаю, что потребуется много времени на восстановление, но отмечу, что никаких поводов для спешки у нас нет — градирня выполняет свои функции, энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику», — заключил директор станции Владимир Поваров.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе атаки украинского БПЛА на АЭС в Воронежской области. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя происшествие, подчеркнул, что «АЭС никогда не должны подвергаться атакам». На АЭС сообщили «Ъ-Черноземье», что МАГАТЭ не направляло запроса на посещение и инспекцию атакованной станции, однако там «всегда придерживаются принципа открытости и готовы к международному сотрудничеству в установленном порядке, если поступит такой запрос». С 6 октября на АЭС работает группа специалистов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) с партнерской проверкой. Но «их визит никак не связан с инцидентом», подчеркнули в управлении коммуникаций станции.
Напомним, в ночь с 6 на 7 октября БПЛА ВСУ, атаковавший Воронежскую область, столкнулся с башенной испарительной градирней энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС и взорвался.