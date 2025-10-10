На Нововоронежской АЭС сообщили о ремонте после атаки БПЛА по градирне

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе атаки украинского БПЛА на АЭС в Воронежской области. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя происшествие, подчеркнул, что «АЭС никогда не должны подвергаться атакам». На АЭС сообщили «Ъ-Черноземье», что МАГАТЭ не направляло запроса на посещение и инспекцию атакованной станции, однако там «всегда придерживаются принципа открытости и готовы к международному сотрудничеству в установленном порядке, если поступит такой запрос». С 6 октября на АЭС работает группа специалистов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) с партнерской проверкой. Но «их визит никак не связан с инцидентом», подчеркнули в управлении коммуникаций станции.