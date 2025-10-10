Воронежцы запустили салют во время режима опасности атаки БПЛА

В Воронеже неизвестные запустили салют во время действия в регионе режима опасности атаки БПЛА минувшей ночью. Кадрами очевидцы поделились в соцсетях.
В комментариях к посту горожане возмутились фейерверком в такое неспокойное время. Они отметили, что сейчас салют не воспринимается как радостное событие, а лишь пугает.
Отметим, что это уже не первый случай, когда воронежцы запускают фейерверк в период действия в регионе предупреждения об атаке беспилотников. В начале сентября двое молодых людей запустили салют с детской площадки на улице Шишкова.
