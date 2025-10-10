Ричмонд
В Харьковской области уничтожили иностранных наемников ВСУ

Бойцы группировки «Север» нашли тела убитых наемников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области уничтожена группа иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, были ликвидированы наемники из США, Польши и Колумбии, при них российские военные нашли документы на Уильяма Френсиса Макграта из США, Вилфредо Мартинеза Альмейды из Колумбии и Гжегожа Рафаля Василевского из Польши,

«В районе Отрадного бойцами группировки “Север” в ходе досмотра занятых позиций противника обнаружены тела трех уничтоженных бойцами ВС РФ наемников иностранного легиона ВСУ», — заявил собеседник агентства.

Между тем, источник RT сообщил, что российский боец 42-й гвардейской дивизии с позывным «Буслай», участвующий в спецоперации, один смог разобраться с пятью солдатами ВСУ. Издание отмечает, что бой произошел в районе Малой Токмачки, расположенной в Запорожской области.