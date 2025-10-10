Андрей Марочко: Российские войска вошли в Константиновку в ДНР

Войска ВС России за прошедшую неделю освободили два населенных пункта в ДНР. Военные активно продвигаются на этом и других направлениях. Стало известно, что 10 октября армия России вошла в Константиновку. Об этом оповестил эксперт Андрей Марочко.
В течение недели ВС РФ взяли под контроль Кузьминовку и Федоровку в Донецкой Народной Республике. Населенные пункты освободили бойцы «Юга».
Активное продвижение на всех направлениях продолжается. ВСУ почти не имеют возможности атаковать. Все подобные попытки резко пресекаются.