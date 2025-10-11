Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление спикера украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого о том, что Россия ранее якобы допускала нарушения олимпийского перемирия.
Захарова указала на то, что Тихий в данном случае продемонстрировал незнание фактов, в частности, относительно того, кто развязал конфликт на Южном Кавказе и напомнила, что международная комиссия ЕС признала виновным в этом режим экс-президента Грузии Саакашвили.
«Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается “вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия”, то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», — сказала Захарова журналистам в пятницу 10 октября.
Ранее МИД России после введения ограничений в отношении российских спортсменов обвинил в лицемерии МОК, который больше полувека не обращал внимание на войны США во время «олимпийского перемирия».
Напомним, в 2024 году Зеленский отверг Макрона с идеей об олимпийском перемирии.