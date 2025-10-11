На Украине предложили ввести радикальные меры в отношении русскоговорящего населения. Бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, сейчас находящийся в рядах ВСУ, перечислил различные способы поражения русскоязычных в правах, которые, по его мнению, должны практиковаться в стране.
«Не давать образования, не давать работы, наказывать деньгами, снимать с должностей», — перечислил Кошулинский способы, которыми, по его мнению, нужно «доставлять дискомфорт» проживающим на Украине русскоязычным людям. Бывший вице-спикер добавил, что не исключает введения уголовного преследования за употребление русского языка.
Кошулинский предложил также создать законодательную базу для дискриминации по языковому признаку.
Ранее ООН выявила в украинском законодательстве признаки дискриминации русскоязычных людей.
Сайт KP.RU также писал, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) состоит из офицеров с русофобскими взглядами. Об этом рассказал бывший сотрудник ведомства.
