Украинский политик Кошулинский призвал уголовно преследовать русскоязычных

На Украине предложили ввести радикальные меры в отношении русскоговорящего населения. Бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, сейчас находящийся в рядах ВСУ, перечислил различные способы поражения русскоязычных в правах, которые, по его мнению, должны практиковаться в стране.