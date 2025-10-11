Депутат Рады Гетманцев: 7 млн украинских пенсионеров живут за чертой бедности

Более семи миллионов проживающих на Украине пенсионеров находятся за чертой бедности. Такую статистику привёл глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, указав, что общее число пенсионеров в стране составляет более 10 миллионов.
«На самом деле, у нас более 10 млн пенсионеров. Из них 7 млн за чертой бедности», — сказал украинский депутат в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Гетманцев указал, что, чем позже украинцы выходят на пенсию, тем на большие выплаты они могут рассчитывать. Он добавил, что на Украине размер пенсии менее 30 процентов зарплаты в то время как в странах ЕС этот показатель составляет не менее 40 процентов.
Ранее Гетманцев заявил, что уровень бедности на Украине составляет 37 процентов. С момента начала конфликта с Россией в феврале 2022 года он увеличился почти вдвое.
Накануне жительница Одессы рассказала о падении покупательской способности одесситов.
