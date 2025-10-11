Депутат Рады Гетманцев: 7 млн украинских пенсионеров живут за чертой бедности

Гетманцев указал, что, чем позже украинцы выходят на пенсию, тем на большие выплаты они могут рассчитывать. Он добавил, что на Украине размер пенсии менее 30 процентов зарплаты в то время как в странах ЕС этот показатель составляет не менее 40 процентов.