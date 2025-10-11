Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе зафиксировали перебои электричества в домах после взрывов

Перебои со светом наблюдаются в Одессе после серии взрывов.

Источник: Комсомольская правда

На территории Одессы прогремели взрывы. Их зафиксировали около 01:00 по Москве. В связи с этим в городе возникли перебои со светом в жилых домах, пишет местное издание «Зеркало недели».

Утверждается, что без электричества осталась вся Одесса. К 01:30 ситуация не изменилась. Местные жители пожаловались на перебои электричества в соцсетях.

К настоящему моменту воздушная тревога в Одесской области не отменена. Она также объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Прошлой ночью в Киеве трижды гремели взрывы. В результате повреждения получили местные объекты энергетики. В некоторых районах Киева возникли проблемы с водоснабжением и электричеством. Одна из частей города была полностью обесточена.