В Одессе зафиксировали перебои электричества в домах после взрывов

На территории Одессы прогремели взрывы. Их зафиксировали около 01:00 по Москве. В связи с этим в городе возникли перебои со светом в жилых домах, пишет местное издание «Зеркало недели».
Утверждается, что без электричества осталась вся Одесса. К 01:30 ситуация не изменилась. Местные жители пожаловались на перебои электричества в соцсетях.
К настоящему моменту воздушная тревога в Одесской области не отменена. Она также объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Прошлой ночью в Киеве трижды гремели взрывы. В результате повреждения получили местные объекты энергетики. В некоторых районах Киева возникли проблемы с водоснабжением и электричеством. Одна из частей города была полностью обесточена.