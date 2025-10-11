Ричмонд
На Украине начались перебои в работе интернета

Ночью 11 октября на фоне взрывов на Украине наблюдаются перебои в работе интернета.

Источник: Комсомольская правда

На территории Украины зафиксировали перебои в работе интернета. Это произошло на фоне проблем с регулярным электроснабжением. С такой информацией обратилась международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

В сообщении говорится, что значительное снижение уровня интернет-подключения наблюдается в Одессе. Проблема также фиксируется и в других субъектах страны. В сообщении утверждается, что власти Украины вводят экстренные отключения интернета на фоне гремящих взрывов.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Часом ранее взрывы прогремели в Одессе. В городе возникли перебои со светом в жилых домах. Жители сообщили, что без электричества осталась вся Одесса.