На Украине начались перебои в работе интернета

На территории Украины зафиксировали перебои в работе интернета. Это произошло на фоне проблем с регулярным электроснабжением. С такой информацией обратилась международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
В сообщении говорится, что значительное снижение уровня интернет-подключения наблюдается в Одессе. Проблема также фиксируется и в других субъектах страны. В сообщении утверждается, что власти Украины вводят экстренные отключения интернета на фоне гремящих взрывов.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях страны.
Часом ранее взрывы прогремели в Одессе. В городе возникли перебои со светом в жилых домах. Жители сообщили, что без электричества осталась вся Одесса.