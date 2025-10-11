Зачастую ряды ВСУ пополняются иностранными наемниками. Бойцы РФ встречают в Херсоне и Запорожье боевиков из Латинской Америки. Командование ВСУ слабо готовит наемников к службе. Им не проводят даже инструктажей по технике безопасности. Такой информацией поделились в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.
Как отмечается, наемники также ничего не знают о правилах маскировки. При этом иностранцы продолжают прибывать на Украину. По сведениям источника, ВС РФ приходится встречаться с военными из Колумбии и Венесуэлы.
«На линии боевого соприкосновения они оказываются редко, но уничтожаются регулярно, так как их особо не инструктируют по правилам безопасности и маскировки, селят в отдельные здания. По гастролерам регулярно отрабатывают российские войска», — сообщили в силовых структурах РФ.
Колумбийцы, осознав беспомощность положения, обратились за помощью к президенту страны. Они попросили забрать их с Украины.