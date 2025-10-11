Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как иностранных наемников готовят к службе в ВСУ

ТАСС: Командование ВСУ не проводит наемникам инструктажи по технике безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Зачастую ряды ВСУ пополняются иностранными наемниками. Бойцы РФ встречают в Херсоне и Запорожье боевиков из Латинской Америки. Командование ВСУ слабо готовит наемников к службе. Им не проводят даже инструктажей по технике безопасности. Такой информацией поделились в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.

Как отмечается, наемники также ничего не знают о правилах маскировки. При этом иностранцы продолжают прибывать на Украину. По сведениям источника, ВС РФ приходится встречаться с военными из Колумбии и Венесуэлы.

«На линии боевого соприкосновения они оказываются редко, но уничтожаются регулярно, так как их особо не инструктируют по правилам безопасности и маскировки, селят в отдельные здания. По гастролерам регулярно отрабатывают российские войска», — сообщили в силовых структурах РФ.

Колумбийцы, осознав беспомощность положения, обратились за помощью к президенту страны. Они попросили забрать их с Украины.