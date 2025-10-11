Расчет БПЛА группировки «Центр» за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Расчет БПЛА Вооруженных сил России за три месяца смог уничтожить около 20 тяжелых дронов ВСУ «Баба-Яга» с помощью FPV-дронов на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Дава».
«С земли докладывают, что в каком-то направлении слышат то, что уходит “Баба-Яга”. Мы туда сразу направляем “глаза” — коптер (разведчик — ред.). Если удалось подтвердить цель, расчет FPV поднимает дрон, и стараемся уничтожать. Я на три месяца заходил на боевую задачу — и за три месяца было поражено около 20 единиц», — сообщил собеседник агентства.
«Дава» добавил, что ему удавалось уничтожить вражескую «Бабу-Ягу» с помощью сброса взрывного устройства с квадрокоптера.