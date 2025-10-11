Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылетели стекла в школе, садике, домах: прокомментировал атаку БпЛА Бочаров

Для жильцов трех пострадавших многоквартирных домов Красноармейского района экстренно развернули пункты временного размещения.

В ночь на субботу вражеские силы ВСУ предприняли очередную попытку атаковать город-герой беспилотниками самолетного типа. Массовый налет отразили силы ПВО.

Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что обломки одного из подавленных БпЛА упали в районе улицы 50 лет Октября.

«В результате в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир», — подчеркнул губернатор Волгоградской области.

На месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, медики занялись мужчиной-пенсионером, который в результате происшествия получил ранения от осколков стекол, но угрозы его жизни нет.

Угроза в воздушном пространстве региона была зафиксирована около девяти часов вечера накануне. В 21:10 представитель Росавиации сообщил, что небо «закрыто», ограничен прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сталинград. Из-за этого задержаны вылеты трех рейсов в Москву авиакомпаний «Победа», NordStar и «Россия». Еще один рейс «Победы» отменен. Кроме того, задерживается и прибытие рейса компании «Россия» в Волгоград из столицы, а также отменен еще один рейс, который должен был приземлиться в городе-герое ближе к 10 часам утра.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше