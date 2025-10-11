Вылетели стекла в школе, садике, домах: прокомментировал атаку БпЛА Бочаров

Угроза в воздушном пространстве региона была зафиксирована около девяти часов вечера накануне. В 21:10 представитель Росавиации сообщил, что небо «закрыто», ограничен прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сталинград. Из-за этого задержаны вылеты трех рейсов в Москву авиакомпаний «Победа», NordStar и «Россия». Еще один рейс «Победы» отменен. Кроме того, задерживается и прибытие рейса компании «Россия» в Волгоград из столицы, а также отменен еще один рейс, который должен был приземлиться в городе-герое ближе к 10 часам утра.