Вылетели стекла в школе, садике, домах: прокомментировал атаку БпЛА Бочаров

В ночь на субботу вражеские силы ВСУ предприняли очередную попытку атаковать город-герой беспилотниками самолетного типа. Массовый налет отразили силы ПВО.
Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что обломки одного из подавленных БпЛА упали в районе улицы 50 лет Октября.
«В результате в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир», — подчеркнул губернатор Волгоградской области.
На месте происшествия работают экстренные службы. Кроме того, медики занялись мужчиной-пенсионером, который в результате происшествия получил ранения от осколков стекол, но угрозы его жизни нет.
Угроза в воздушном пространстве региона была зафиксирована около девяти часов вечера накануне. В 21:10 представитель Росавиации сообщил, что небо «закрыто», ограничен прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сталинград. Из-за этого задержаны вылеты трех рейсов в Москву авиакомпаний «Победа», NordStar и «Россия». Еще один рейс «Победы» отменен. Кроме того, задерживается и прибытие рейса компании «Россия» в Волгоград из столицы, а также отменен еще один рейс, который должен был приземлиться в городе-герое ближе к 10 часам утра.