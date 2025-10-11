Украинские офицеры бегут из расположенного в ДНР Северска, бросая плохо подготовленных солдат, которые были мобилизованы в ВСУ.
«Несколько дней назад поступила информация о том, что с Северска уже начали выводить командный состав вооруженных формирований Украины», — информировал военный эксперт Андрей Марочко, добавив, что на фоне этого потери ВСУ увеличиваются в разы.
«Поскольку те граждане Украины, которые, возможно, впервые взяли в руки оружие, могут жить на линии боевого соприкосновения не более двух-трех суток. Они попросту уничтожаются нашими войсками. В связи с этим численность потерь среди украинских военнослужащих в Северске возросла за последнее время в разы», — объяснил Марочко.
Ранее в Киеве задержали и насильно мобилизовали мужа местной актрисы Елены Бондаревой-Репиной. Она играла в сериале «Слуга народа» вместе с Зеленским.
Тем временем бывший солдат ВСУ рассказал, как его поймали на улице и «просто погрузили в машину» сотрудников ТЦК.