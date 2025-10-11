На Украине хотят декоммунизировать все связанные с поэтом Пушкиным объекты

На Украине признали пропагандой «российского империализма» русского поэта Александра Пушкина, а также все связанные с его именем географические названия и объекты культурного наследия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.
В материалах указано, что все связанные с Пушкиным объекты подлежат так называемой «декоммунизации», что означает демонтаж или переименование (в случае топонимов).
Ранее сообщалось, что на Украине в Кривом Роге на месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилась надпись «Пушкин вечен, а вы — нет».
Также сообщалось, что на Украине в Каменке вандалы облили краской памятник Александру Пушкину.
Кроме того, в Одессе произошел инцидент с памятником российскому поэту Александру Пушкину. Вандалы набросили петлю на монумент и повесили табличку с надписью «Ищу бульдозер».