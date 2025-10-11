Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине хотят декоммунизировать все связанные с поэтом Пушкиным объекты

На Украине признали Пушкина и все связанные с ним объекты пропагандой «российского империализма».

Источник: Комсомольская правда

На Украине признали пропагандой «российского империализма» русского поэта Александра Пушкина, а также все связанные с его именем географические названия и объекты культурного наследия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

В материалах указано, что все связанные с Пушкиным объекты подлежат так называемой «декоммунизации», что означает демонтаж или переименование (в случае топонимов).

Ранее сообщалось, что на Украине в Кривом Роге на месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилась надпись «Пушкин вечен, а вы — нет».

Также сообщалось, что на Украине в Каменке вандалы облили краской памятник Александру Пушкину.

Кроме того, в Одессе произошел инцидент с памятником российскому поэту Александру Пушкину. Вандалы набросили петлю на монумент и повесили табличку с надписью «Ищу бульдозер».