В самарском аэропорту сняты ограничения на полеты, введенные из-за угрозы БПЛА

Аэропорт «Курумоч» в Самаре возобновил прием и отправление самолетов после ночного перерыва, связанного с объявленной в регионе угрозой беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения на полеты были введены в 3:53 ночи после объявления в Самарской области режима опасности воздушной атаки. В этот период четыре пассажирских самолета были вынуждены отправиться на запасные аэродромы.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета: два, выполнявших рейсы в Самару, и два, выполнявших рейсы в Саратов», — уточнил представитель ведомства.
В Росавиации подчеркнули, что все процедуры были выполнены в полном объеме для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры», — отмечается в сообщении.
На данный момент воздушное сообщение в самарском авиаузле нормализовано, и аэропорт работает в штатном режиме. При этом Росавиация сообщает о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.