Украинские спецслужбы вербуют пленных и их семьи: россиянка рассказала, как это происходит

Сотрудники украинских спецслужб пытаются вербовать российские семьи. Такой случай произошел с родными попавшего в плен военного ВС РФ. Спецслужбы Украины воздействовали на семью бойца через мессенджеры. Своей историей поделилась дочь военного Татьяна в диалоге с ТАСС.