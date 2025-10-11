Сотрудники украинских спецслужб пытаются вербовать российские семьи. Такой случай произошел с родными попавшего в плен военного ВС РФ. Спецслужбы Украины воздействовали на семью бойца через мессенджеры. Своей историей поделилась дочь военного Татьяна в диалоге с ТАСС.
Она рассказала, что сотрудники украинских спецслужб отправляли в Telegram фотографии с пленным отцом. Семье помогли российские силовики, сообщила пострадавшая. Дочь пленного бойца сообщила, что они поддерживали их с матерью.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский между тем выступил с громким и провокационным заявлением. Он сообщил о планах СБУ по проведению специальных операций против России.