В течение текущей недели российская армия наступает на населенный пункт Ставки, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, ВС России продвигаются на большом участке. Ширина линии боевого соприкосновения составляет около 20 километров. Он начинается в селе Дерилово и заканчивается в Кировске.
«Касаемо краснолиманского направления и непосредственно Ставков: наши военнослужащие на текущей неделе действовали на очень широком участке», — сказал Марочко.
Немногим ранее военный эксперт высказывался о ситуации возле Северска. Он сообщал, что там командиры ВСУ буквально бегут, оставляя неподготовленных солдат. Как следствие, потери в рядах украинской армии увеличиваются.