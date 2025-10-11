Атаку 19 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской области

Всего было сбито 42 беспилотника в 6 регионах России. Помимо волгоградского региона:
15 БПЛА — над территорией Ростовской области,
3 БПЛА — над территорией Ульяновской области,
2 БПЛА — над территорией Воронежской области,
2 БПЛА — над территорией Республики Башкортостан,
1 БПЛА — над территорией Саратовской области.
Напомним, обломки БПЛА повредили три дома, школу и детсад на юге Волгограда. Пострадал пенсионер — он получил ранения осколками стекла.
В аэропорту Волгограда почти 10 часов действовал план «Ковер». Из-за ограничений сборная России не смогла вылететь в Москву вечером после окончания матча с Ираном.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше