Атаку 19 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской области

В Волгоградской области за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников. Такие данные опубликовало Минобороны.

Всего было сбито 42 беспилотника в 6 регионах России. Помимо волгоградского региона:

15 БПЛА — над территорией Ростовской области,

3 БПЛА — над территорией Ульяновской области,

2 БПЛА — над территорией Воронежской области,

2 БПЛА — над территорией Республики Башкортостан,

1 БПЛА — над территорией Саратовской области.

Напомним, обломки БПЛА повредили три дома, школу и детсад на юге Волгограда. Пострадал пенсионер — он получил ранения осколками стекла.

В аэропорту Волгограда почти 10 часов действовал план «Ковер». Из-за ограничений сборная России не смогла вылететь в Москву вечером после окончания матча с Ираном.

