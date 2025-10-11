Ричмонд
Российские силы ПВО сбили 42 беспилотника над регионами РФ ночью 11 октября

Большая часть дронов сбита над Волгоградской и Ростовской областями.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 42 дрона над шестью регионами страны в период с 23:00 10 октября до 7:00 11 октября (время московское). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Большая часть беспилотников сбита над Волгоградской и Ростовской областями — 19 и 15 БПЛА, соответственно. Три дрона уничтожено над Ульяновской областью, по два — над Башкортостаном и Воронежской областью, один — над Саратовской областью.

Как писал сайт KP.RU, российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» для прокладки линии связи между позициями по воздуху начал применяться на всех направлениях СВО. На дрон устанавливается бобина с бронированным оптоволоконным кабелем, который обеспечивает связь между подразделениями.

Напомним, российские военные рассказали об отправке нового БПЛА в зоне СВО. Речь идет о БПЛА «Пчела» с жалом. Эта особенность появилась по просьбе российских операторов дронов.

