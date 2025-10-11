В Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины вынужденно задействовали всех наемников из-за продвижения российской армии. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
Как отмечает издание, серьезно продвигаться вперед стала российская группировка войск «Север». И в ответ на эти действия ВСУ задействовали весь иностранный легион, который имелся в пункте постоянной дислокации в Харькове. Правда, успехов киевский режим все равно не добился.
«Подтверждены факты ликвидации иностранных наемников на всем участке (линии боевого соприкосновения — прим.ред.) на севере Харьковской области от Липцов до хатненского участка», — сказал неназванный собеседник ТАСС.
Тем временем положение ВСУ в Донецкой Народной Республике также продолжает стремительно ухудшаться. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, там российская армия наступает на участке размером около 20 километров. Он начинается в Дерилово и заканчивается в Кировске.