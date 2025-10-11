Ночью 11 октября над Ростовской областью уничтожили 15 беспилотников

В ходе ночного отражения массированной воздушной атаки над территорией Ростовской области были сбиты 15 вражеских беспилотников. Соответствующая информация была распространена в официальном телеграм-канале российского военного ведомства.
Согласно сообщению, в течение ночи с 10 на 11 октября средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено в общей сложности 42 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего воздушных целей — 19 — было нейтрализовано над соседней Волгоградской областью. Также три — над Ульяновской областью, по два — в Воронежской области и Республике Башкортостан, а также один — в Саратовской области.
Ранее о ситуации в регионе информировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что атака была отражена в нескольких районах, включая Чертковский, Миллеровский и Шолоховский. По данным главы региона, в результате происшествия жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
Накануне вечером, 10 октября, воздушные цели также были ликвидированы в небе над донским регионом, тогда силы ПВО уничтожили шесть беспилотников.