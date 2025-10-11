Ночью 11 октября над Ростовской областью уничтожили 15 беспилотников

Согласно сообщению, в течение ночи с 10 на 11 октября средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено в общей сложности 42 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего воздушных целей — 19 — было нейтрализовано над соседней Волгоградской областью. Также три — над Ульяновской областью, по два — в Воронежской области и Республике Башкортостан, а также один — в Саратовской области.