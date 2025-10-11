Несколько БПЛА сбили в ночь на 11 октября в Воронежской области

В ночь на субботу, 11 октября, в одном из городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По данным Минобороны России, над российской территорией за ночь сбили 42 дрона.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ночью сирены тревогу в связи с непосредственной угрозой удара беспилотников звучали в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе.
В 7.04 режим угрозы БПЛА в регионе отменили.
