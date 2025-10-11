Ричмонд
Несколько БПЛА сбили в ночь на 11 октября в Воронежской области

При падении обломков никто не пострадал и обошлось без разрушений.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 11 октября, в одном из городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По данным Минобороны России, над российской территорией за ночь сбили 42 дрона.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ночью сирены тревогу в связи с непосредственной угрозой удара беспилотников звучали в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе.

В 7.04 режим угрозы БПЛА в регионе отменили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше