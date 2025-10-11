Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что предприятие атаковали ночью. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.

«Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов», — заявил Лебедев.

После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли около 58 иностранных военных, получивших тяжелые ранения.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.