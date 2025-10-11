«Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть», — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что предприятие атаковали ночью. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.
«Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов», — заявил Лебедев.
После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли около 58 иностранных военных, получивших тяжелые ранения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.