Над Башкирией сбили два БПЛА

Всего минувшей ночью российские военные сбили 42 БПЛА, 19 из которых — над территорией Волгоградской области, 15 — над территорией Ростовской области.
Около 8:00 международный аэропорт Уфы сообщил о временном ограничении на прием и выпуск самолетов.
