Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Башкирией сбили два БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией Башкирии перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Всего минувшей ночью российские военные сбили 42 БПЛА, 19 из которых — над территорией Волгоградской области, 15 — над территорией Ростовской области.

Около 8:00 международный аэропорт Уфы сообщил о временном ограничении на прием и выпуск самолетов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше