ВС России нанесли поражение топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах», — говорится в сообщении.