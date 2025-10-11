Ричмонд
ВС России нанесли поражение топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89528 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25460 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30364 орудия полевой артиллерии и минометов, 43694 единицы специальной военной автомобильной техники.