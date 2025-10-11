Ричмонд
Учеников школы на юге Волгограда переведут в другой лицей после атаки БПЛА

В здании будут менять разбитые окна.

Источник: администрация Волгограда

В Волгограде продолжают устранять последствия ночной атаки БПЛА. Первым делом, по распоряжению мэра, подрядчик заменит окна в жилых домах, коммунальщики уже произвели замеры и заказывают стеклопакеты. Готовятся к ремонту и в пострадавших образовательных учреждениях. Школьникам придется на время сменить место учебы, сообщает мэрия.

На время замены окон учеников школы № 124 переведут в соседний лицей № 4. Такое решение приняли на выездном совещании городские власти. В садике повреждений меньше, поэтому малышей объединят и распределят в другие группы, пока в их помещениях не закончится ремонт. От падений осколков БПЛА выбило окна в детскому саду № 274.

В жилых домах пострадало только остекление. Свет, вода и отопление и людей есть, уверяют в мэрии. Напомним, сегодня ночью, 11 октября, Волгоградская область отбила атаку 19 дронов. Есть пострадавшие среди людей.

