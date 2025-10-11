Сколько солдат сбежали из рядов ВСУ: в Раде назвали цифры

С начала конфликта в 2022 году около 250 тысяч боевиков украинской армии ушли из своих частей без разрешения. По данным на 11 октября 2025 года, это число совпадает с общей численностью украинской армии до начала боевых действий. Об этом рассказала независимый депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.