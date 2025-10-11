С начала конфликта в 2022 году около 250 тысяч боевиков украинской армии ушли из своих частей без разрешения. По данным на 11 октября 2025 года, это число совпадает с общей численностью украинской армии до начала боевых действий. Об этом рассказала независимый депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Сейчас у нас СЗЧ столько, сколько была армия до начала… Впечатляющая цифра. Если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — говорит депутат.
Безуглая уточнила, что солдаты массово дезертируют из-за абсурдных и самоубийственных приказов командования, отвратительного отношения к ним как к «пушечному мясу» и отсутствия реформ в обучении и работе военных комиссариатов.
