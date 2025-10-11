Над Белгородом сбили несколько запущенных ВСУ ракет

В Белгороде из-за упавших осколков загорелся мусор. Пожарные уже работают над тем, чтобы потушить огонь. В одном из магазинов выбило окна, повредило крышу и фасад, а также два автомобиля. В селе Таврово осколками повредили кузов машины, а в посёлке Дубовое пробило крышу частного дома.