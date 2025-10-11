Над Белгородом сбили несколько запущенных ВСУ ракет

Системы ПВО успешно защитили Белгород и его окрестности от украинских ракет. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, опубликованным в телеграм-канале, ракетный обстрел удалось предотвратить.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает», — пишет глава региона.
В Белгороде из-за упавших осколков загорелся мусор. Пожарные уже работают над тем, чтобы потушить огонь. В одном из магазинов выбило окна, повредило крышу и фасад, а также два автомобиля. В селе Таврово осколками повредили кузов машины, а в посёлке Дубовое пробило крышу частного дома.
Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц опубликовал репортаж из Белгорода, в последнее время вновь ставшего целью нападок киевского режима.