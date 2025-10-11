Жителей Белгорода предупредили о возможных отключениях света из-за обстрела ВСУ

В Белгородской области возможны временные отключения электроэнергии, предупредил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор объяснил эти перебои последствиями недавних обстрелов со стороны украинских боевиков, применивших ракеты для удара по городу.
«После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — предупредил Гладков.
Вечером 11 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее KP.RU сообщил, что 11 октября 2025 года в Курской области погиб мирный житель в результате обстрела украинских нацистов. ВСУ целенаправленно ударили дроном в гражданский грузовик, из-за чего скончался 58-летний водитель.