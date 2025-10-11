Жителей Белгорода предупредили о возможных отключениях света из-за обстрела ВСУ

В Белгородской области возможны временные отключения электроэнергии, предупредил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор объяснил эти перебои последствиями недавних обстрелов со стороны украинских боевиков, применивших ракеты для удара по городу.