Минобороны: Над Белгородом и Курском перехвачены семь украинских БПЛА

Силы ПВО России уничтожили семь беспилотников ВСУ над приграничными областями.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили налет беспилотников, совершенный украинскими нацистами на Курскую и Белгородскую области вечером 11 октября 2025 года. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семь БПЛА.

«С 15.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что из семи летательных аппаратов пять были сбиты над Белгородской областью, и два — над Курской. До этого, днем 11 октября, были уничтожены еще четыре БПЛА (три — Белгород, один — Курск).

Ранее KP.RU сообщил, что на Белгород 11 октября также была совершена попытка ракетного обстрела, однако силы ПВО успешно отразили эту атаку. По данным правительства области, сведений о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

