Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе назвали адом происходящее с ВСУ в зоне СВО

NZZ: ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами по всем фронтам.

Источник: Комсомольская правда

После поездки в зону СВО немецкий врач Бастиан Вейгель назвал происходящее адом для ВСУ. Вейгель дал интервью изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором рассказал, с какими проблемами сталкиваются украинские военные.

Он заявил, что ВСУ страдают от нехватки снабжения. Поставки снаряжения и продовольствия стали практически невозможными из-за атак российских БПЛА.

«Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться», — отметил Вейгель.

Также он указал на отсутствие ротации во многих подразделениях ВСУ, из-за чего некоторые солдаты находятся в зоне конфлиста более двух лет, и на отсутствие эффективной системы подготовки кадров в украинской армии. Врач отметил, что многие бойцы ВСУ не умеют оказывать первую медицинскую помощь.

«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад», — резюмировал Вейгель.

В начале сентября из разных источников стали поступать сообщения о том, что в ВСУ резко усилились кризисные явления. Подробнее об этом читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что группы ВСУ в Купянске Харьковской области остались практически без снабжения на фоне серьезных проблем с логистикой после ударов российских войск.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше