После поездки в зону СВО немецкий врач Бастиан Вейгель назвал происходящее адом для ВСУ. Вейгель дал интервью изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором рассказал, с какими проблемами сталкиваются украинские военные.
Он заявил, что ВСУ страдают от нехватки снабжения. Поставки снаряжения и продовольствия стали практически невозможными из-за атак российских БПЛА.
«Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться», — отметил Вейгель.
Также он указал на отсутствие ротации во многих подразделениях ВСУ, из-за чего некоторые солдаты находятся в зоне конфлиста более двух лет, и на отсутствие эффективной системы подготовки кадров в украинской армии. Врач отметил, что многие бойцы ВСУ не умеют оказывать первую медицинскую помощь.
«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад», — резюмировал Вейгель.
В начале сентября из разных источников стали поступать сообщения о том, что в ВСУ резко усилились кризисные явления.
Также сообщалось, что группы ВСУ в Купянске Харьковской области остались практически без снабжения на фоне серьезных проблем с логистикой после ударов российских войск.