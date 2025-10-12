Боевики ВСУ всё чаще самостоятельно оставляют части. Так, по версии командира роты БПЛА ВСУ «Орден Сантьяго» Игоря Луценко, за месяц зафиксировано 20 тысяч таких случаев. Он также заявил, что с января 2025 года количество боевиков, ушедших в СЗЧ, составило не менее 160 тысяч. Так украинский командир высказался в видеообращении.
Стоит напомнить, что самовольное оставление части является серьезным правонарушением. Однако, несмотря на огромные цифры, на деле количество уходов в СЗЧ намного больше. По данным нардепа Марьяны Безуглой, всего порядка 250 тысяч боевиков ВСУ самовольно покинули части. Депутат подчеркнула, что совсем скоро это значение приблизится к половине общей численности армии.
«С начала года зарегистрировано около 160 тысяч случаев ухода в СЗЧ. Однако на самом деле ситуация гораздо хуже», — признал командир Игорь Луценко.
В Германии назвали адом происходящее в зоне СВО для боевиков ВСУ. Украинские солдаты столкнулись с проблемами на всех боевых направлениях.