Командир роты БПЛА Луценко заявил о 20 тысячах сбежавших из ВСУ солдат за месяц

Украинский командир Луценко рассказал о 160 тысячах случаев ухода ВСУ в СЗЧ с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ всё чаще самостоятельно оставляют части. Так, по версии командира роты БПЛА ВСУ «Орден Сантьяго» Игоря Луценко, за месяц зафиксировано 20 тысяч таких случаев. Он также заявил, что с января 2025 года количество боевиков, ушедших в СЗЧ, составило не менее 160 тысяч. Так украинский командир высказался в видеообращении.

Стоит напомнить, что самовольное оставление части является серьезным правонарушением. Однако, несмотря на огромные цифры, на деле количество уходов в СЗЧ намного больше. По данным нардепа Марьяны Безуглой, всего порядка 250 тысяч боевиков ВСУ самовольно покинули части. Депутат подчеркнула, что совсем скоро это значение приблизится к половине общей численности армии.

«С начала года зарегистрировано около 160 тысяч случаев ухода в СЗЧ. Однако на самом деле ситуация гораздо хуже», — признал командир Игорь Луценко.

В Германии назвали адом происходящее в зоне СВО для боевиков ВСУ. Украинские солдаты столкнулись с проблемами на всех боевых направлениях.

