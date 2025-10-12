Торговый центр загорелся после удара ВСУ по Макеевке в ДНР

Украинские военные обстреляли автодорогу в Донецкой Народной Республике. Атака была проведена вечером в субботу 11 октября и совершалась при помощи ударных БПЛА. О последствиях сообщает Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«Атака ударными БПЛА в 22:24 мск — автодорога Славянск — Донецк — Мариуполь, 114-й км — возгорание ТЦ “Сигма”», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также сообщалось, что в Суджанском районе Курской области вечером 11 октября погиб 81-летний мужчина после того, как FPV-дрон ударил по движущемуся мотоциклу.
Тем временем Минобороны информирует, что над Белгородом и Курском перехвачены семь украинских БПЛА.
Ранее жителей Белгорода предупредили о возможных отключениях света из-за обстрела ВСУ.
Кроме того, над Белгородом сбили несколько запущенных ВСУ ракет.