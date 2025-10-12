На Украине хотят до последнего отодвигать включение отопления: вот в чём причина

Отопительный сезон на Украине начнётся с опозданием. Об этом предупредил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. Депутат объяснил, что это связано с нехваткой газа и необходимостью экономить этот энергоноситель.
«Газ будут экономить. Соответственно, чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше сожгут газа. И поэтому правдами и неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона», — цитирует депутата агентство УНИАН.
Накануне глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что температура в квартирах на Украине зимой может опускаться до 12−14 градусов тепла, а из-за нехватки ресурсов потребителей ожидают отключения газа.
Тем временем гендиректор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал жителей страны запасаться фонариками и нескоропортящейся едой из-за возможных отключений электроэнергии.
Тем временем мэр Львова отказался включать отопление, несмотря на сильное похолодание.