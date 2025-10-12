Сырский заявил о переформировании ВСУ: что изменилось

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал о перестановках внутри армии. Он заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок внутри Вооруженных сил Украины. С таким сообщением главком выступил в Telegram-канале.
Он уточнил, что деятельность в ВСУ завершили все оперативно-стратегические группы. Кроме того, ликвидированы оперативно-тактические группировки.
«Их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — написал Александр Сырский.
Главком также признал тяжелую для армии обстановку на поле боя. Он назвал положение ВСУ напряженным и сложным.