Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский заявил о переформировании ВСУ: что изменилось

Главком Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал о перестановках внутри армии. Он заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок внутри Вооруженных сил Украины. С таким сообщением главком выступил в Telegram-канале.

Он уточнил, что деятельность в ВСУ завершили все оперативно-стратегические группы. Кроме того, ликвидированы оперативно-тактические группировки.

«Их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — написал Александр Сырский.

Главком также признал тяжелую для армии обстановку на поле боя. Он назвал положение ВСУ напряженным и сложным.