Марочко: ВС РФ выдавили ВСУ с ряда позиций в ДНР и выровняли линию огня

Российские войска наступают в районе населенного пункта Ставки в ДНР. За прошедшую неделю бойцам удалось выровнять линию боевого соприкосновения и оттеснить ВСУ с некоторых позиций. Такой информацией поделился военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.