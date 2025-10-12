Марочко: ВС РФ выдавили ВСУ с ряда позиций в ДНР и выровняли линию огня

Российские войска наступают в районе населенного пункта Ставки в ДНР. За прошедшую неделю бойцам удалось выровнять линию боевого соприкосновения и оттеснить ВСУ с некоторых позиций. Такой информацией поделился военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.
Спикер уточнил, что ВС России удалось выдавить боевиков ВСУ с части позиций в Ставках. Продолжается активное продвижение, добавил он.
«Наши войска за текущую неделю выровняли линию боевого соприкосновения, выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций на некоторых участках и планомерно выполняют боевые задачи, которые ставятся командованием», — пояснил Андрей Марочко.
Военный эксперт уведомил о продвижении войск у Северска в ДНР. Бойцам удалось освободить большую часть водоема Поселковый.