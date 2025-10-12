Военный священник рассказал о своей роли на спецоперации

В ходе ведения боевых действий бойцам оказывают поддержку военные священники. Иеромонаху важно сохранить свое предназначение. Однако необходимо помнить, что мешать бойцам в выполнении задач СВО нельзя. О своей роли рассказал военный священник, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры Гурий в беседе с РИА Новости.
Он назвал миссию иеромонаха в боевых условиях сложной. Священник подчеркнул, что обстановка на спецоперации «не терпит бездельников». Иеромонах сообщил, что, помимо духовного окормления, занимался поварским делом. Он также выполнял задачи водителя и связиста.
«Важно здесь сохранить свое предназначение и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, чтобы они не были вынуждены тебя охранять, заботиться о том, что тебе и что с тобой делать. А еще — помогать. Здесь нужно проявить и характер, и смекалку, самому улавливать пульс подразделения в бою», — поделился иеромонах Гурий.
Иногда чудеса сами по себе случаются и в зоне проведения СВО. Так, российскому бойцу спас жизнь шеврон с изображенным на нем Спасом Нерукотворным.