Военный священник рассказал о своей роли на спецоперации

«Важно здесь сохранить свое предназначение и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, чтобы они не были вынуждены тебя охранять, заботиться о том, что тебе и что с тобой делать. А еще — помогать. Здесь нужно проявить и характер, и смекалку, самому улавливать пульс подразделения в бою», — поделился иеромонах Гурий.