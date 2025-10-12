Российские беспилотники взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

ТОКМАК, 12 окт — РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА Вооруженных сил России взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отделения с позывным «Скат».
Речь идет о подразделениях 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр».
«Уже полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше. Летаем как у себя дома. Работаем уверенно. В планах залетать еще дальше и превращать логистику противника в кошмар», — сказал «Скат».
Населенный пункт Таврийское расположен примерно в 30 километрах от города Орехов на территории, контролируемой украинскими боевиками. Через этот населенный пункт проходит трасса на Запорожье. Она используется противником для переброски военной техники и живой силы.