В украинском Житомире массово переходят на русский язык

В украинском городе Житомир жители массово используют в повседневном общении русский язык, демонстрируя таким образом своё отношение к языковым запретам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Житомирцы говорят как хотят, не смотря на запреты. Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах и горожане не скрывают свой выбор», — сказано в публикации.
Ранее Зеленский ответил на вопрос о статусе русского языка на Украине, заявив, что государственным языком в стране является только один — украинский.
При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил Зеленскому что в первых статьях украинской конституции гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения.
Также сообщалось, что новый уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Украины Елена Ивановская выступила с инициативой исключить русский язык из списка региональных языков, охраняемых Европейской хартией.
Украинский политик Кошулинский предложил более радикальные меры — он призвал уголовно преследовать русскоязычных.