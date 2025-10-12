В Кочесвком округе простятся с бойцом, погибшим на СВО

Трагическое известие пришло из Кочевского округа. В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач 13 июля 2025 года погиб уроженец села Пелым 29-летний Михаил Галкин. Как сообщает администрация муниципального образования, военнослужащий до конца оставался верен присяге, проявив стойкость и героизм.
«Он показал пример мужества и самоотверженности, с честью выполняя свой воинский долг», — отмечается в официальном обращении. В администрации округа выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего, почтив его память как Героя.
Церемония прощания с Михаилом Галкиным состоится на его малой родине. Панихида пройдет 13 октября 2025 года в здании клуба села Пелым с 13:00 до 14:00. Земляки отдадут солдату последние почести.