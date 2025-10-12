В Кочесвком округе простятся с бойцом, погибшим на СВО

Трагическое известие пришло из Кочевского округа. В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач 13 июля 2025 года погиб уроженец села Пелым 29-летний Михаил Галкин. Как сообщает администрация муниципального образования, военнослужащий до конца оставался верен присяге, проявив стойкость и героизм.