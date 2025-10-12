Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над тремя регионами РФ

БПЛА уничтожили над территорией Белгородской, Брянской и Смоленской областями.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 12 октября, уничтожили 32 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Смоленской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Напомним, по данным военного ведомства, в минувшую среду, всего лишь за три часа, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, средствами противовоздушной обороны было уничтожено 27 украинских беспилотников самолетного типа в небе над несколькими российскими регионами.

