Силы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над тремя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 12 октября, уничтожили 32 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Смоленской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Напомним, по данным военного ведомства, в минувшую среду, всего лишь за три часа, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, средствами противовоздушной обороны было уничтожено 27 украинских беспилотников самолетного типа в небе над несколькими российскими регионами.
