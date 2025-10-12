В Ростовской области 12 октября объявили беспилотную опасность

Напомним, ночью 11 октября силы и средства ПВО отразили воздушную атаку в донском регионе. Над территорией Ростовской области были сбиты 15 вражеских беспилотников. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале российского военного ведомства. Никто из людей не пострадал.