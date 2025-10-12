У Харькова уничтожена резервная рота ВСУ, готовившаяся к усилению позиций

Российские войска ударом «Герани» уничтожили резервную роту 3-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Великого Бурлука Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Уточняется, что ликвидированное подразделение противника должно было выдвинуться для усиления украинских позиций вблизи Бологовки.
В целом, как сообщили в «СВ», на харьковском направлении российские подразделения продолжили наступательные действия при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
Так, в районе Синельниковского леса штурмовые группы Вооруженных сил России заняли один из опорных пунктов противника, продвинувшись вперед на 400 метров.
В Волчанске, на левом берегу реки Волчья, подразделения продвинулись на 300 метров, а на участке Меловое — Хатнее — в лесных массивах — до километра.
Также отмечается, что ударами беспилотников «Герань-2» и систем ТОС-1А были поражены позиции ВСУ в районах Бологовки и Великого Бурлука.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожена группа иностранных наемников ВСУ.