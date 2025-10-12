Ричмонд
В Сумской области российский дрон уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Для удара по объекту ВСУ в Сумской области использовался беспилотник с увеличенной боевой частью.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы с помощью ударного беспилотника уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Местоположение цели выявили расчёты разведывательных БПЛА 30-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север». Для удара по ней использовался беспилотник с увеличенной боевой частью.

В Минобороны омтетили, что такое решение позволило нанести противнику максимальное огневое поражение.

Напомним, 9 октября стало известно, что военнослужащие ВС России в Сумской области ликвидировали украинскую штурмовую группу в районе села Андреевка. Атаку штурмовой группы 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили подразделения морской пехоты группировки «Север».

