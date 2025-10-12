В Сумской области украинская армия формирует специальные «штрафные роты» для неугодных офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как отметил неназванный собеседник издания, в офицерские «штрафные роты» Вооруженных сил Украины будут отправлять сразу несколько типов людей. В том числе нарушителей дисциплины и дезертиров. Однако попасть в них могут и те, кто попросту неугоден по каким-либо причинам.
«Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группы “Сумы” начало формирование офицерских “штрафных рот”», — сказал собеседник ТАСС.
Тем временем на Западе уже бьют тревогу из-за происходящего в рядах ВСУ. Газета The New York Times даже назвала ситуацию настоящим адом. Поскольку украинские военнослужащие страдают от банальной нехватки продовольствия. Подвезти его невозможно из-за прессинга дронов.